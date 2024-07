video suggerito

Violento frontale tra una moto e una macchina: 34enne cade dalla sella e muore sul colpo Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 24 luglio, un uomo di 34 anni era in sella alla sua moto e viaggiava al confine tra Varese e Casciago quando si è scontrato contro un’auto: purtroppo è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 34 anni ha perso la vita in un violento schianto con una macchina. La vittima nella prima mattinata di oggi, mercoledì 24 luglio, era in sella alla sua moto e viaggiava al confine tra Varese e Casciago, all’altezza di via Toce, quando non è riuscito a evirare l'auto. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma purtroppo quello che è certo è che il 34enne è caduto violentemente sull'asfalto morendo sul colpo.

Sul posto si sono precipitati i sanitari ma non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto a tutti i rilievi del caso.

Non è che il secondo incidente mortale di questa mattina sulle strade lombarde. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo esser stato coinvolto in un incidente stradale a Bolgare, in provincia di Bergamo: il giovane era alla guida della sua auto e stava percorrendo la zona della cascina San Martino quando avrebbe fatto un frontale con il camion che proveniva in senso opposto. Il motivo dello schianto è ancora tutto da capire ma anche in questo purtroppo per la vittima non c'è stato più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.