Si schianta contro un camion che viaggiava sulla corsia opposta: muore sul colpo un ragazzo di 26 anni Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo esser stato coinvolto in un incidente stradale a Bolgare, in provincia di Bergamo: il frontale tra la sua auto e un camion è avvenuto all'alba di oggi mercoledì 24 luglio.

A cura di Giorgia Venturini

(immagine di repertorio)

Tragedia all'alba di oggi mercoledì 24 luglio. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo esser stato coinvolto in un incidente stradale a Bolgare, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni sulla dinamica, il giovane era alla guida della sua auto e stava percorrendo la zona della cascina San Martino quando avrebbe fatto un frontale con il camion che proveniva in senso opposto. Il motivo dello schianto è ancora tutto da capire.

Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e un’automedica. I medici una volta sul posto però non hanno potuto far altro che accertare il decesso. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e da Dalmine e i Carabinieri giunti da Bergamo hanno provveduto a tutti i rilievi del caso: nelle ore successive sarà possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.