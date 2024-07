video suggerito

Chi era Michele Mazza, il 26enne morto contro un camion mentre stava andando a prendere il padre Michele Mazza, 26 anni, stava andando a lavorare nell’azienda di famiglia come ogni mattina. È morto a seguito dello schianto frontale contro un tir che viaggiava nella corsia opposta a Bolgare (Bergamo): era diventato papà da pochi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

È Michele Mazza, 26 anni, la vittima del tragico incidente che si è verificato stamattina intorno alle 6 a Bolgare (Bergamo). Il giovane, originario di Palosco e residente da qualche anno a Montello, mentre si trovava al volante della sua Golf si è schiantato frontalmente contro un camion che viaggiava nella corsia opposta.

Il 26enne è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco della centrale di Bergamo e Dalmine, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: il giovane è morto sul colpo. Solo lievi ferite invece per il camionista di 47 anni coinvolto nell’incidente, trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti. Ora spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica esatta dello schianto.

Michele Mazza, all'alba di mercoledì 24 luglio, si stava recando al lavoro: come ogni mattina, stava andando a prendere il padre per portarlo nell'azienda di famiglia. Lascia i genitori, la compagna e una figlia nata solo 9 mesi fa.