Incidente stradale a Bergamo, scontro tra un camion e una moto: morto un uomo Incidente stradale a Bergamo dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, un camion si è scontrato con una moto e nell'impatto è morto un uomo di 54 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, si è verificato un incidente stradale a Bergamo. Una moto si è scontrata con un camion. Nell'incidente è morto un uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

I medici e i paramedici, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati sulla strada provinciale Sp525, luogo dell'incidente, alle 15.50. Sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza. Il motociclista, un uomo di 54 anni, è morto sul colpo. Gli operatori, infatti, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate. Non è chiaro se il conducente del camion abbia o meno riportato traumi e quindi se sia stato ospedalizzato.

Oltre ai medici, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. È stata messa in sicurezza l'area e sono stati svolti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Per poterlo fare è stato chiuso il tratto di strada. Al momento infatti non è chiaro chi possa aver causato l'incidente. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso in modo da poter accertare eventuali responsabilità. Per il momento non si conosce l'identità del 54enne che ha perso la vita.