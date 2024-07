video suggerito

Incidente stradale nella Bergamasca, scontro frontale tra auto e camion: morta una donna Incidente stradale a Calusco d’Adda, comune che si trova in provincia di Bergamo: Un’automobile si è scontrata frontalmente con un camion. Nell’impatto è morta una donna di 54 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, lunedì 29 luglio, si è verificato un incidente stradale a Calusco d'Adda, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile si è scontrata frontalmente con un camion. Nell'impatto è morta una donna di 54 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'incidente si è verificato alle 14.17 sulla strada provinciale Sp170. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati e l'impatto è stato molto violento. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori non hanno potuto far altro che constatare la morte della 54enne, la passeggera dell'automobile: le ferite riportate, infatti, erano troppo gravi. Per il momento non è stata diffusa la sua identità. Alla guida dell'automobile c'era un ragazzo di 27 anni, per il quale non è stato necessario il ricovero in ospedale. Non è chiaro, per il momento, se tra i due ci fosse un rapporto di parentela.

Non è stato ospedalizzato nemmeno il conducente del camion, un uomo di 46 anni. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e in particolare modo accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.