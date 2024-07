video suggerito

Incidente stradale sulla Bergamasca, pedone investito da un camion: è morto sul colpo Incidente stradale a Leffe, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un camion ha investito un pedone, un uomo di 75 anni che purtroppo è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 26 luglio, si è verificato un incidente stradale a Leffe, un comune che si trova in provincia di Bergamo. Un pedone è stato investito da un camion: l'uomo è purtroppo morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sono poche le informazioni relative a questo episodio. L'incidente è avvenuto alle 10.28 in via Cesare Battisti all'altezza del civico 4. Un uomo, un 75enne, stava attraversando la strada quando è stato travolto dal mezzo pesante. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici in codice rosso e con un'automedica e un'ambulanza. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento, per l'anziano non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Per il momento non si conosce ancora la sua identità. Il conducente del camion non è stato ospedalizzato.

Oltre ai paramedici, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi hanno messo in sicurezza l'area e aiutato nelle operazioni di soccorso. I secondi invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.