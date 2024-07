video suggerito

Viene investito da uno scooter vicino a casa sua: è morto sul colpo Incidente stradale a Seriate (Bergamo): uno scooter ha travolto un uomo di 73 anni che è morto sul colpo. La vittima si trovava a pochi passi da casa sua.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 18 luglio, si è verificato un incidente stradale a Seriate, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un uomo di 73 anni è stato travolto da uno scooter: purtroppo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Stando a quanto ricostruito fino a ora, sembrerebbe che intorno alle 12.15, il 73enne stesse attraversando la strada a qualche metro di distanza dalle strisce. Proprio in quello stesso momento, è arrivato uno scooter Kymco 200 che viaggiava in direzione del cimitero: la moto non è riuscita a fermarsi appena in tempo e ha travolto l'anziano.

Sulla base del racconto di un dipendente di un bar, un testimone oculare, l'impatto non sarebbe stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

Gli agenti della polizia locale hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni, è stato chiuso il tratto di strada tra la rotonda di Piazzale Caduti per la Libertà e via Colombo.