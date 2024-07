video suggerito

Chi era Giansandro Festa, travolto e ucciso da un'automobile Incidente stradale in provincia di Brescia: un'automobile ha travolto un uomo di 83 anni mentre attraversava la strada. L'anziano è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 6 luglio, si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 469 che collega Pontoglio a Urago, in provincia di Brescia. Un uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8. Un uomo è stato investito da un'automobile, una Station Wagon, mentre attraversava la strada: è stato scaraventato sul parabrezza e poi sbalzato sull'asfalto.

Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Purtroppo non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. L'anziano è infatti morto sul colpo. La vittima si chiamava Giansandro Festa e aveva 83 anni: abitava a pochi passi dal luogo dell'incidente. Nella stessa zona si trova la sua azienda agricola. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenute le forze dell'ordine. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

L'automobilista, come da prassi, è stato sottoposto inoltre ai test necessari a capire se fosse ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti.