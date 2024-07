video suggerito

Scontro tra due veicoli sulla strada statale 494 "Vigevanese": un morto Incidente stradale lungo la strada statale 494 "Vigevanese": due automobili si sono scontrate e nell'impatto è rimasta coinvolta una terza. Un uomo è morto.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 6 luglio, si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 494 "Vigevanese" nel territorio di Mortara, comune della provincia di Pavia. Due automobili si sono scontrate e nell'impatto è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Due automobili si sono scontrate alle 14.30 nei pressi della rotonda che collega la statale con la provinciale 26. Alla guida di un veicolo, una Ford Fiesta, c'era un uomo di 69 anni di Zeme. Sull'altra, un'Audi A1, c'era una quarantenne di Castello d'Agogna. Nella carambola è rimasta coinvolta un'altra Ford Fiesta guidata da un uomo di ottant'anni di Castello d'Agogna. Stando a una prima ricostruzione, il 69enne stava arrivando da Castello d'Agogna quando si è trovato davanti l'auto dell'80enne ferma alla rotonda.

Il 69enne non si è fermato, ma ha cercato di sorpassare. In questo modo ha invaso la corsia opposta dove stava arrivando l'Audi A1. Lo schianto è stato inevitabile. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto con un'automedica, due ambulanze e un elicottero. Il 69enne è morto quasi sul colpo: per lui non è stato possibile far altro. Troppo gravi le ferite riportate. La quarantenne è stata trasferita in ospedale con un elicottero: ha riportato traumi alle gambe. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Illeso invece l'ottantenne. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Vigevano e Mortara, che hanno messo in sicurezza l'intera area e rimosso le automobili, e i carabinieri di Mortara e i militari del radiomobile di Vigevano per svolgere tutti i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità.