Incidente stradale nella Bergamasca, scontro frontale tra un’auto e un furgone: morto un uomo Incidente stradale in provincia di Bergamo: un’automobile si è scontrata con un furgone. Nell’impatto è morto un uomo. Ferite altre due persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno 2924, si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale SS 42 e precisamente nel territorio di Zanica, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile si è scontrata con un furgone: una persona è morta sul colpo. Sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento i due mezzi si sono scontrati intorno alle 14.49 e hanno coinvolto parzialmente un terzo veicolo. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'automedica e due ambulanze. Il conducente dell'auto finita contro il furgone è morto sul posto: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non si conosce la sua identità.

Il conducente del furgone, un uomo di cinquant'anni, è stato trovato con un trauma al torace, a una gamba e a un braccio: è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stata portata in ospedale anche la conducente dell'altra auto coinvolta, una 43enne, che è stata trasferita in codice giallo a Zingonia.

I vigili del fuoco hanno fornito assistenza nella rimozione dei veicoli e recupero dei feriti. Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.