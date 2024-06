video suggerito

Auto si scontra con un furgone ed esce di strada: gravissima una donna Scontro tra auto e furgone in provincia di Cremona: una donna di 39 anni è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. È in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone



Nella serata di ieri, mercoledì 5 giugno, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale Bergamina, nel territorio di Pandico, che è un comune che si trova in provincia di Cremona: un'automobile si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Una donna è rimasta ferita.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto ieri sera. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 20.30. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con ambulanze, automediche e un elicottero. Una donna di 39 anni, che era alla guida dell'automobile, ha riportato gravissime ferite.

È stata trasferita in codice rosso con un elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Meno grave il conducente del furgone, precisamente un Fiat Doblò. Quest'ultimo è stato guidato da un uomo di 36 anni, originario di Crema, che è stato ricoverato a Cremona. Non è chiaro se la 39enne – di cui al momento non si conosce l'identità – sia o meno in pericolo di vita. I carabinieri di Bagnolo Cremasco hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Soprattutto capire cosa possa aver causato l'incidente.

Per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stata chiusa la strada al traffico.