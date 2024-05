video suggerito

Frontale tra due auto sull’autostrada A9, 6 feriti gravi: tra loro c’è un 12enne in fin di vita Incidente stradale sull’autostrada A9: due automobili si sono scontrate frontalmente all’altezza di Fino Mornasco. Ci sono sei feriti gravi. Tra loro c’è un ragazzino di 12 anni, trovato in arresto cardiocircolatorio, trasferito all’ospedale di Bergamo con un elicottero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio, si è verificato un gravissimo incidente sull'autostrada A9 Milano-Como all'altezza di Fino Mornasco e precisamente in direzione Milano. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, due automobili si sono scontrate frontalmente. Sei persone sono rimaste gravemente ferite. Tra loro c'è anche un ragazzino di dodici anni che è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine.

Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di un cantiere: i due veicoli si sono scontrati all'altezza di un restringimento della carreggiata per lavori. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Sono arrivati con tre ambulanze, un'automedica e un elicottero. Quest'ultimo ha trasferito in codice rosso il dodicenne in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è in condizioni molto gravi.

È stato infatti trovato in arresto cardiocircolatorio e portato in ospedale con le manovre di rianimazione in corso. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Tra i feriti c'è anche una ragazza di 16 anni: apparentemente illesa che è stata portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Trauma all'addome per una 39enne, portata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Una donna di 56 anni con trauma all'addome, schiena e braccio è stata ospedalizzata al Sant'Anna di Como. Codice verde al Sant'Anna di Como per un 52enne, conducente di un'automobile, che ha riportato un trauma al braccio.

Oltre ai medici, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa tra Lomazzo e Fino Mornasco per consentire tutte le operazioni di soccorso. Si registrano code chilometriche sia in direzione Milano che verso Como e la Svizzera. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.