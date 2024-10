video suggerito

Chi era Giovanna Chinnici, uccisa dal cognato per un parcheggio: è morta per difendere la figlia Si chiamava Giovanna Chinnici, la donna di 63 anni che è stata uccisa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, a Nova Milanese (Monza e Brianza). Ad ammazzarla sarebbe stato il cognato, il 62enne Giuseppe Caputo, che aveva minacciato la figlia di Chinnici con un coltello dopo una discussione per un parcheggio.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Giovanna Chinnici, la donna di 63 anni che è stata uccisa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, a Nova Milanese, un comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. Ad ammazzarla sarebbe stato il cognato, il 62enne Giuseppe Caputo. L'uomo avrebbe avuto una discussione con la figlia di Chinnici, una ragazza di 28 anni, per un parcheggio. La giovane sarebbe stata minacciata con un coltello.

La dinamica dell'omicidio di Nova Milanese

La lite è esplosa in un parcheggio di una palazzina di via Magellano. Nell'edificio abitano tre famiglie, tutti parenti. Tra questi ci sarebbero proprio Chinnici, la figlia 28enne e Caputo. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, sembrerebbe che in passato ci siano state alcune denunce tra le due famiglie per questioni di vicinato.

Ieri la 28enne e il 63enne avrebbero avuto una discussione per un parcheggio. La situazione sarebbe presto degenerata: l'uomo avrebbe preso un coltello da casa e avrebbe minacciato la giovane.

La ragazza ha urlato. Sono quindi arrivati alcuni parenti e la madre della giovane che sarebbe intervenuta per difendere la figlia. Chinnici sarebbe quindi stata colpita con almeno tre-quattro fendenti al torace. Sono stati subito chiamati i soccorsi da alcuni parenti, testimoni dell'aggressione. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I paramedici l'hanno subito trasferita in ospedale a Desio. Purtroppo per la donna non c'è stata nulla da fare: è morta.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio che hanno portato Caputo in caserma.

Il post su Facebook di Arci Nova

La notizia della morte ha sconvolto l'intera comunità di Nova Milanese. In un post su Facebook l'associazione Arci Nova ha scritto: "Purtroppo abbiamo appena ricevuto una terribile notizia che ci ha lasciato sconvolti e profondamente addolorati. Oggi pomeriggio è stata uccisa Giovanna Chinnici, una dolcissima, amabile, intelligente, solare persona che ha collaborato come volontaria presso il nostro circolo nel coordinamento dei corsi di psicomotricità dedicati a bimbi. In questo momento non riusciamo ad esprimere con le parole il nostro dolore e la nostra profonda angoscia", si legge in un post.

"Avremo modo di ricordarla nei prossimi giorni. Quello che ora abbiamo negli occhi è il suo immancabile e meraviglioso sorriso che era il suo biglietto da visita. Siamo vicini alla sua famiglia colpita da questa violenza insensata ed incomprensibile".