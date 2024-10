video suggerito

Interviene per difendere la figlia in una lite per un parcheggio e viene uccisa a coltellate: fermato 62enne Un 62enne di Novate Milanese (Monza) è stato fermato con l'accusa di omicidio. L'uomo avrebbe ucciso la cognata e vicina di casa 63enne al culmine di una lite per un parcheggio.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Una 63enne di Nova Milanese (in provincia di Monza) è stata uccisa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, a colpi di coltello dal cognato. Stando a quanto ricostruito in un primo momento, la figlia della donna stava avendo una discussione con un 62enne relativa a un parcheggio e l'uomo l'avrebbe minacciata con un coltello. A quel punto, sarebbe intervenuta la 63enne che, però, sarebbe stata accoltellata dal 62enne. Trasportata in condizioni critiche in ospedale, è morta poco dopo. L'uomo, invece, è stato accompagnato in caserma e la Procura di Monza sta valutando quali provvedimenti adottare nei suoi confronti.

La lite era scoppiata nel parcheggio di una palazzina di via Magellano a Nova Milanese. Lo stabile sarebbe abitato da tre famiglie legate da vincoli di parentela. Nel pomeriggio del 23 ottobre ci sarebbe stata l'ennesima discussione relativa a un parcheggio contesto tra un 62enne e sua nipote di 28 anni. La situazione sarebbe degenerata al punto che l'uomo l'avrebbe minacciata puntandole contro un coltello.

Poco dopo, la 63enne sarebbe intervenuta a difesa della figlia. In quel momento, però, il 62enne le avrebbe rivolto l'arma contro e l'avrebbe colpita diverse volte. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che avrebbero assistito all'aggressione. I sanitari del 118 hanno soccorso la 63enne e l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale dove i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Desio che, insieme ai colleghi di Nova Milanese, hanno subito sequestrato la presunta arma del delitto e condotto il 62enne, italiano come la vittima, in caserma. Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio e tentato omicidio.