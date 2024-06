Scontro tra un’auto e una moto, 50enne sbalzato per dieci metri: è grave

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, si è verificato un incidente stradale a Presezzo, comune che si trova in Bergamo. Un'automobile si è scontrata con una moto. Nell'impatto un uomo è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato intorno alle 16.06 in via Vittorio Veneto e precisamente all'incrocio con via Simone Mayr. Un'automobile, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una moto: il motociclista è stato sbalzato a circa dieci metri. L'impatto quindi è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e due auto infermieristiche. Gli operatori hanno fornito le prime cure sul posto e poi lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: ha riportato un trauma al braccio e alla gamba. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di una manovra azzardata o di un malore. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.