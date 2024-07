Incidente sulla Lecco-Bergamo, 27enne travolto da un’auto: è grave

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, mercoledì 10 luglio, si è verificato un incidente stradale sulla Lecco-Bergamo e precisamente nel territorio di Calolziocorte (Lecco). Un'automobile ha travolto un ragazzo di 27 anni, che è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai medici e i paramedici del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 20.45 lungo corso Europa, in zona Foppenico, precisamente all'altezza del civico 71. Il 27enne è stato travolto da un'automobile. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito il ragazzo all'ospedale Manzoni di Lecco. È stato ricoverato in codice giallo: le sue condizioni, che prima erano apparse preoccupanti tanto da inviare i paramedici in codice rosso, erano meno gravi di quanto si pensasse. Il 27enne, seppur non in pericolo di vita, ha comunque riportato ferite molto serie.

Sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso.