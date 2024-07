Incidente a Cremona, uomo travolto da un camion: trasferito d’urgenza in ospedale

video suggerito

Nella mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, si è verificato un incidente stradale a Cremona. Un camion ha investito un uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L'uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ospedale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato alla frazione Cava Tigozzi di Cremona e precisamente in via Spinadesco al civico 7. I medici e i paramedici, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'ambulanza e un'automedica, sono arrivati alle 10.07. Il pedone che è stato investito dal camion è un uomo di novant'anni. Lo hanno prima stabilizzato e poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Cremona: ha riportato un trauma cranico, uno al volto e a una gamba.

Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.