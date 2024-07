Incidente sul lavoro, operaio investito da un mezzo pesante: gli è stata amputata una gamba

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella mattinata di lunedì 22 luglio 2024 un operaio di 51 anni è stato investito da un mezzo pesante a Carpiano, comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente sul lavoro è avvenuto nel parcheggio della logistica Fercam in via Don Dossetti: l'uomo, un 51enne, è rimasto schiacciato sotto il camion che l'aveva travolto. È stato subito lanciato l'allarme. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi lo hanno trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia con un elicottero. Come riportato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, che ha comportato l'amputazione della gamba. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, in condizioni gravi e infatti la sua prognosi è riservata. La sua famiglia è stata avvisata dei fatti ed è rientrata dal Portogallo.

Nel frattempo i rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale: gli investigatori sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica, accertare le responsabilità e in particolare modo cercare di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.