Incidente sul lavoro nel Pavese, operaia 26enne resta incastrata con un braccio in un macchinario: è grave Incidente sul lavoro in un'azienda di Stradella (Pavia): un'operaia di 26 anni è rimasta incastrata con il braccio in un nastro trasportatore. È in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 5 luglio, si è verificato un incidente sul lavoro in un'azienda logistica situata a Stradella, un comune che si trova in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'operaia stava lavorando quando è rimasta incastrata con il braccio nel nastro trasportatore di un macchinario. I colleghi hanno sentito le sue urla e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. La centrale operativa di Areu, una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato la 26enne e l'hanno affidata ai medici.

Sono state fornite le prime cure sul posto e poi è stata trasferita all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia. La 26enne è ancora ricoverata lì: è in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Stradella e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. Entrambi hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo hanno raccolto gli elementi necessari a capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro o meno.