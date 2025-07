Incidente sul lavoro nel Lodigiano, un operaio cade da tre metri d’altezza: è grave

Questa mattina, lunedì 21 luglio, un operaio è caduto da tre metri d’altezza mentre era impegnato a smantellare un capannone. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia con traumi multipli in gravi condizioni. Accertamenti in corso.

Foto di repertorio

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente lavorativo si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del cantiere alle ore 7:47 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Lodi e l'Ats della città.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'operaio – un uomo di 52 anni – sarebbe caduto da un ponteggio all’interno dell’area artigianale dove trovano sede diverse realtà produttive e imprenditoriali del quartiere situato all'altezza del civico numero 9 di via San Fereolo, a Lodi. Le cause della caduta sono, al momento, in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine che sono intervenute.

Una volta giunti sul luogo, gli operatori sanitari del 118 avrebbe deciso di trasportare il 52enne all'ospedale San Matteo di Pavia in gravi condizioni a causa dei traumi multipli riportati in seguito alla caduta. Nel mentre, i carabinieri hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per far luce sull'accaduto.