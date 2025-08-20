Operaio sale sul tetto di un capannone per un sopralluogo, ma precipita per 6 metri: è gravissimo

Un 62enne è ricoverato all’ospedale di Cremona in condizioni gravissime in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Castelnuovo d’Asola (Mantova). L’operaio stava eseguendo un sopralluogo per i lavori di rifacimento del tetto di un capannone, quando la copertura avrebbe ceduto facendolo precipitare per 6 metri.

Foto di repertorio

Un 62enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, in un'azienda di Castelnuovo d'Asola (in provincia di Mantova). Stando alle prime informazioni, il lavoratore era salito sul tetto dello stabilimento per un sopralluogo quando, per cause ancora in fase di accertamento, la copertura parzialmente in amianto avrebbe ceduto facendolo precipitare da un'altezza di circa sei metri. Soccorso dal personale sanitario, il 62enne è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Cremona, dove si trova al momento ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 del 20 agosto in una ditta di Castelnuovo d’Asola che produce attrezzature tecnologiche per l'edilizia. Secondo quanto emerso finora il 62enne, residente a Gussago e dipendente di una ditta di Calcinato (in provincia di Brescia), era salito sul tetto dell'azienda per effettuare un sopralluogo per i lavori di rifacimento del tetto in amianto. Usando il cestello di una gru, era riuscito a raggiungere la copertura. Questa, però, avrebbe ceduto facendolo cadere per sei metri.

Nell'impatto con il suolo il 62enne avrebbe riportato diversi traumi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Il lavoratore è stato, poi, trasportato proprio con il velivolo all'ospedale di Cremona con la massima urgenza. Intanto, i carabinieri di Asola, i militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Mantova e i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.