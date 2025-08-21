Precipita da un capannone a Codogno mentre installa telecamere di sicurezza: grave operaio di 29 anni

Un 29enne è precipitato per oltre 3 metri dal tetto di un capannone di Codogno (Lodi) sul quale stava installando alcune telecamere. Il giovane operaio è stato trasportato in gravi condizioni all’Humanitas di Rozzano in elicottero.

Un 29enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, nella zona dell'ospedale di Codogno (in provincia di Lodi). Stando a quanto emerso finora, il giovane operaio sarebbe precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda probabilmente a causa di una perdita improvvisa di equilibrio. La caduta è stata di oltre tre metri e gli avrebbe provocato diversi traumi e fratture. Rimasto sempre cosciente, il 29enne è stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano dove è attualmente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 del 21 agosto in un'azienda di via Fratelli Cassoni a Codogno. Il 29enne, dipendente di una ditta esterna, stava effettuando alcune lavorazioni per l’installazione di telecamere di sorveglianza quando è precipitato dal tetto di un capannone. Secondo quanto emerso finora, avrebbe perso l'equilibrio, forse a causa di una porzione di tetto che avrebbe ceduto di colpo sotto il suo peso. La caduta è stata di oltre tre metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Codogno che, dopo averlo stabilizzato, hanno trasportato il 29enne con l'elisoccorso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il giovane operaio avrebbe riportato diversi traumi, anche cranico e alla schiena, e alcune fratture. Durante le varie operazioni è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche un'altra persona.

La dinamica di quanto accaduto è al momento al vaglio dei carabinieri. I militari del Radiomobile sono al lavoro insieme ai tecnici dell'Ats di Lodi per verificare le condizioni di lavoro e il rispetto delle norme sulla sicurezza.