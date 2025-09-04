milano
Operaio precipita dal tetto di un’azienda agricola: è gravissimo

Incidente sul lavoro in provincia di Cremona. Un operaio, che stava lavorando sul tetto dell’azienda agricola Fioni, è precipitato per diversi metri. È in gravissime condizioni.
A cura di Matteo Lefons
Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. Oggi, giovedì 4 settembre, alle 11.03, un operaio si è schiantato a terra dopo un volo di circa sei metri a Persico Domino, in provincia di Cremona, mentre svolgeva il suo lavoro su un tetto per l'azienda agricola Fioni. I soccorritori hanno iniziato immediatamente le manovre di soccorso prima di trasferire l'operaio all'ospedale di Cremona in codice rosso. L'uomo è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e con numerosi traumi in tutto il corpo. Le sue condizioni restano critiche.

Indagini

L'incidente è avvenuto nell'azienda Fioni in via 4 novembre. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti anche i carabinieri, che ricostruiranno le dinamiche della vicenda. Bisognerà capire se si è trattato solo di una distrazione oppure se non sono state rispettate alcune norme di sicurezza necessarie a chi lavora a tanti metri di altezza dal terreno. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti.

Numeri incidenti sul lavoro

Non si ferma la strage di persone morte sul luogo di lavoro: nei primi sei mesi del 2025 sono rimaste uccise più di cinquecento persone. Nel triennio precedente (2021-2024) i decessi sul lavoro registrati in Italia sono stati 4442. Solo nella provincia di Cremona è il nono incidente mortale da gennaio.

