Precipita nel vuoto mentre stava montando dei pannelli solari, morto un operaio: aveva 36 anni

Questa mattina un 36enne è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone a San Giuliano Milanese. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso.

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre, un operaio di 36 anni è morto precipitando nel vuoto mentre stava montando dei pannelli solari su un capannone di via della Pace a San Giuliano Milanese. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini per capire cosa possa essere successo sono ancora in corso.

La dinamica

La vittima è un uomo di 36 anni che questa mattina, martedì 16 settembre, stava lavorando sul tetto di un capannone in via della Pace 20 a San Giuliano Milanese, nell'hinterland Sud di Milano. Lì si trova azienda Fer.Ol.Met. Per il momento non sono ancora note le sue generalità.

Stando a quanto ricostruito finora alle 11.52, a causa del probabile e verosimile cedimento del tetto, l'uomo è precipitato nel vuoto, mentre stava montando i pannelli solari. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica, l'elisoccorso e un'ambulanza sul luogo dell'incidente per fare il possibile. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, la caduta è stata letale: è stato subito confermato il decesso.

La polizia locale, intervenuta immediatamente sul posto per i rilievi, sta procedendo con ulteriori verifiche e accertamenti. In particolare modo, si cercherà di capire se siano state rispettate le norme di sicurezza. Nelle prossime ore quindi ci saranno aggiornamenti.