Chi era Stefano Cristinel Craescu, l’operaio morto dopo una caduta di 8 metri dal tetto di una cascina

Stefano Cristinel Craescu è morto nella mattinata del 4 settembre all’ospedale di Cremona in seguito a un incidente sul lavoro. Il 46enne, dipendente di un’azienda milanese, è caduto per 8 metri da un tetto durante un sopralluogo.
A cura di Enrico Spaccini
Si chiamava Stefano Cristinel Craescu l'operaio morto dopo una caduta di circa otto metri dal tetto di una cascina a Persico Dosimo (in provincia di Cremona) nella mattinata di oggi, giovedì 4 settembre. Stando a quanto ricostruito, il 46enne stava eseguendo un sopralluogo per valutare la possibilità di installare un impianto fotovoltaico quando un abbaino ha ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare. A dare l'allarme è stato un agricoltore che stava seguendo le operazioni da terra. Craescu è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Cremona, dove i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.

L'incidente si è verificato poco prima delle 11 del 4 settembre in un'azienda agricola nella frazione di Barbiselle di Persico Dosimo. Craescu, originario della Romania e residente a Viadana (in provincia di Mantova) lavorava per un'azienda di Milano che installa impianti fotovoltaici. Questa mattina il 46enne stava facendo un sopralluogo per valutare la possibilità di installarne uno sul tetto della porcilaia dell’azienda.

Mentre si trovava sulla copertura dello stabile, Craescu avrebbe messo un piede su un abbaino chiuso che, sotto il suo peso, ha ceduto facendolo precipitare all'interno dell'edificio. Un agricoltore avrebbe assistito all'incidente e ha chiamato subito i soccorsi. Il personale del 118 è intervenuto sul posto con un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari hanno dovuto iniziare subito le manovre di rianimazione perché, oltre ad aver riportato traumi multipli, il 46enne era già in arresto cardiocircolatorio. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Cremona, i medici hanno dovuto constatare poco dopo il suo decesso. Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affiati ai carabinieri di Cremona e di Vescovato, affiancati dal personale di Ats Val Padana.

