Taglia un albero caduto per il temporale e viene travolto dal tronco: morto 63enne nel Lodigiano

Un 63enne è deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 1 settembre, in seguito a un incidente sul lavoro a Senna Lodigiana (in provincia di Lodi). Stando a una prima ricostruzione, ancora da accertare, l'uomo stava tagliando una pianta caduta nei giorni scorsi a causa del maltempo sul muro di cinta di una corte agricola quando sarebbe stato travolto dal tronco. I vigili del fuoco hanno recuperato il 63enne e lo hanno affidato ai sanitari, ma i medici hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterlo trasportare in ospedale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 dell'1 settembre a lato della strada provinciale 126, all'altezza del sovrappasso autostradale, di fronte allo svincolo per la frazione Mirabello di Senna Lodigiana. Il 63enne era stato chiamato dall'azienda agricola in quanto boscaiolo specializzato molto conosciuto in zona per le sue attività di potatura e per i vari interventi che aveva fatto sulle piante d'alto fusto.

Le informazioni in merito all'incidente sono ancora poche, le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Codogno sono ancora in corso. Stando a quanto emerso finora, il 63enne doveva tagliare un albero che nei giorni scorsi era caduto a causa del maltempo finendo sul muro di cinta della corte agricola. All'improvviso l'uomo, classe 1962 e residente nella frazione di Guzzafame, sarebbe stato travolto dal tronco o da un grosso ramo.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza (Areu) ha inviato sul posto un'equipe medica in codice rosso e ha allertato l'elisoccorso. Il velivolo, però, non è stato fatto atterrare perché i sanitari già arrivati hanno dovuto constatare il decesso del 63enne. A recuperare il corpo ci hanno pensato i vigili del fuoco, che si sono dovuti calare nel pendio sotto la sp126 portando la salma sulla pista ciclabile e poi nell'azienda agricola.