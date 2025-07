video suggerito

Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio rimane schiacciato tra due lastre di metallo: è gravissimo Incidente sul lavoro a Montirone, comune che si trova in provincia di Brescia. Un operaio di trent'anni è rimasto schiacciato tra due lastre di metallo pesanti. È ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 8 luglio 2025, si è verificato un incidente sul lavoro a Montirone, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un operaio di trent'anni è rimasto schiacciato tra due lastre metalliche pesanti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. È ricoverato in gravissime condizioni.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 7.50 nell'azienda CMM che si trova in via Benedetto Castelli al civico 10. L'operaio, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato tra due lastre metalliche pesanti. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica, un'ambulanza e un elicottero. Il trentenne ha riportato diversi traumi: alla schiena, al torace, al bacino e a un braccio. È stato caricato sull'elicottero ed è stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.