video suggerito

Incidente sul lavoro, 21enne schiacciato dal mezzo sul quale stava lavorando: è in prognosi riservata Incidente sul lavoro a Dubino (Sondrio): un ragazzo di 21 anni è rimasto schiacciato dal mezzo sul quale stava lavorando: è ricoverato in prognosi riservata. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, venerdì 13 giugno, si è verificato un incidente sul lavoro in un'azienda di Dubino, comune che si trova in provincia di Sondrio. Un operaio di 21 anni è stato schiacciato da un automezzo sul quale stava lavorando. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 22 di sera. Il 21enne è un elettricista, che non sarebbe dipendente della ditta all'interno della quale è accaduto l'episodio. Il ragazzo si trovava su un automezzo quando a un certo punto, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 in codice rosso con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero decollato da Como.

Il 21enne è stato trasferito con l'elicottero, in codice rosso, all'ospedale Manzoni di Lecco dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Chiavenna. Loro, insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della Montagna, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.