video suggerito

Si ribalta con il muletto mentre scende da un Tir nel Varesotto: grave un operaio di 54 anni Un operaio di 54 anni si è ribaltato con il muletto mentre scendeva da un Tir durante le operazioni di carico e scarico del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, i funzionari di Ats Insubria e gli operatori del 118 che hanno trasferito d’urgenza l’uomo in ospedale in gravi condizioni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

82 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un altro incidente sul lavoro. Questa volta a essere coinvolto è un operaio di 54 anni che nel corso della giornata di oggi, martedì 24 giugno, si è ribaltato con il muletto mentre scendeva da un Tir durante le operazioni di carico e scarico del mezzo pesante.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'infortunio sul lavoro sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in una ditta situata in via Raffaello a Cislago, un comune in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, i funzionari di Ats Insubria e gli operatori del 118 allertati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) della Lombardia che sono intervenuti con l'elisoccorso di Como.

Secondo i primi accertamenti, il muletto si sarebbe ribaltato dopo aver perso il passo: le ruote sarebbero rimaste sospese nel vuoto tra le pedane utilizzate per la discesa dal Tir. Lo sbilanciamento avrebbe conseguentemente causato il ribaltamento nel quale il 54enne sarebbe poi stato sbalzato a terra senza, però, rimanere schiacciato. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare d'urgenza in codice rosso l'uomo all'ospedale più vicino di Circolo di Varese.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.