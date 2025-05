video suggerito

Precipita da otto metri in un cantiere di Trezzo sull'Adda: operaio 34enne in gravissime condizioni Venerdì pomeriggio un operaio è caduto da un'altezza di circa otto metri mentre lavorava in un cantiere di Trezzo sull'Adda (Milano). L'uomo, un 34enne, è finito all'ospedale con un trauma cranico, uno al volto, uno al bacino e uno alle braccia.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio un operaio di 34 anni è finito in ospedale in gravissime condizioni dopo essere caduto da un'altezza di circa otto metri all'interno di un cantiere di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. L'uomo è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non si sa se sia in pericolo di vita.

L'incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, attorno alle 15:20. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'accaduto: per il momento si sa soltanto che il 34enne è caduto precipitando da un'altezza di circa quattro piani mentre stava lavorando in un cantiere in via Giulio Pastore a Trezzo sull'Adda, nella zona vicina al termovalorizzatore dei rifiuti. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero e hanno prestato una prima assistenza al 34enne che si trovava in gravissime condizioni. I medici e paramedici hanno deciso di trasportarlo in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove gli sono stati diagnosticati un trauma cranico, uno al volto, uno al bacino e uno alle braccia.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la Polizia Locale di Trezzo sull'Adda, che ha effettuato tutti i rilievi necessari per far luce sulla dinamica dell'accaduto e stabilire le responsabilità delle persone coinvolte. Ulteriori accertamenti saranno fatti anche in merito al rispetto delle normative di sicurezza sul posto di lavoro.