Operaio viene investito da un getto d'acqua ad alta pressione in un cantiere stradale nel Bresciano: è grave Un 54enne è stato investito da un getto d'acqua ad alta pressione mentre lavorava in un cantiere stradale a Iseo (Brescia). L'operaio avrebbe riportato diversi traumi ed è stato trasportato in ospedale con la massima urgenza.

A cura di Enrico Spaccini

(immagini di repertorio)

Un 54enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere stradale a Iseo (in provincia di Brescia) nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 4 giugno. Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato investito da un getto d'acqua ad alta pressione proveniente da una lancia usata per il lavaggio di un impianto. Il lavoratore è stato trasportato con la massima urgenza in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno il 4 giugno nel cantiere stradale di via Ippolito Antonioli a Iseo. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai tecnici del servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal) dell'Ats. Dalle prime informazioni, sembra che il 54enne fosse impegnato nelle operazioni di spurgo di un tombino quando è stato investito da un getto d'acqua ad alta pressione partito da una lancia. Il lavoratore sarebbe, poi, caduto a terra.

Stando a quanto riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), il 54enne avrebbe riportato diversi traumi al torace, all'addome, a un arto inferiore e a uno superiore. I sanitari sono intervenuti in codice rosso con l'elisoccorso, un'auto medica e un'ambulanza. Dopo le prime cure, l'operaio è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Brescia. Le sue condizioni al momento del ricovero apparivano critiche, ma secondo gli ultimi aggiornamenti non dovrebbe essere in pericolo di vita.