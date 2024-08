video suggerito

Incidente sul lavoro, operaio viene travolto da un muletto che gli schiaccia una gamba: è grave Un operai odi 49 anni è stato investito da un muletto in un'azienda che si trova in provincia di Brescia: è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto, si è verificato un incidente sul lavoro a Piani di Mura, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un operaio di quarant'anni è stato travolto da un muletto che gli ha schiacciato una gamba. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 13.29 nell'azienda Raffmetal. Un uomo di quarant'anni è stato investito da un muletto che poi gli ha schiacciato una gamba. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'auto infermieristica, due ambulanze e un elicottero.

Il quarantenne è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Poliambulanza dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Anche il conducente del mezzo, un uomo di 61 anni, ha riportato alcuni traumi: è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Gavardo. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

I militari e i tecnici hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.