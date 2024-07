video suggerito

Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio investito da un camion: trasferito in ospedale Un operaio di 51 anni è stato investito da un camion in un'azienda del Milanese: è stato trasferito in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, un operaio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Carpiano, un comune che si trova in provincia di Milano. L'uomo è stato trasferito in ospedale, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine.

L'incidente si è verificato alle 9.07 in via Don Giuseppe Dossetti nell'azienda Fercam che si trova al civico 14. L'operaio è stato investito da un camion. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato in codice rosso gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'autoinfermieristica e un elicottero. I medici e i paramedici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito il 51enne all'ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo.

Non sembrerebbe essere in pericolo di vita, ma anzi le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: ha riportato un trauma a una gamba. Il conducente del camion, invece, non è stato ospedalizzato. Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intero caso.