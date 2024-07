Incidente sul lavoro a Milano, operaio si ferisce con una lama: è grave

video suggerito

Nella giornata di oggi, venerdì 5 luglio, si è verificato un incidente sul lavoro a Milano. Un operaio si è infatti ferito con uno strumento a lama provocandosi gravi lesioni. L'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Rozzano. Sul posto oltre agli operatori sanitari del 118, anche gli agenti della polizia locale.

L'incidente si è verificato alle 13.45 in via Cassano d'Adda dove si trova un cantiere. L'operaio, un 55enne, si è ferito con uno strumento a lama. Sono stati allertati subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale a Rozzano (Milano), in codice rosso: ha riportato un importante taglio al braccio.

Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si sta cercando di verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.