video suggerito

Come sta l’operaio di 20 anni schiacciato tra il cestello e la ruspa mentre era al lavoro Un operaio di 20 anni è stato ferito mentre si trovava al lavoro su un cestello quando è stato urtato da una ruspa a Liscate, nel Milanese: è stato portato in ospedale in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Resta ancora in ospedale in gravi condizioni l'operaio di 20 anni rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro. Il giovane si trovava al lavoro su un cestello quando è stato urtato da una ruspa: l'incidente è avvenuto a Liscate, nel Milanese. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, il ragazzo lavora per una ditta Ivela ed era impegnato su un cestello quando è stato coinvolto in un incidente sul lavoro.

L'allarme è stato lanciato verso le 14.30: in poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. Così come i vigili del fuoco e i carabinieri. Il 20enne ha riportato gravi traumi alla schiena e alle gambe: dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Non è ancora chiaro se si trova in pericolo di vita. Intanto i carabinieri sono ancora al lavoro per cercare di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.