Scontro tra una moto e un bici in provincia di Bergamo: morto un uomo Incidente stradale a Osio Sotto (Begamo): una moto si è scontrata con una bicicletta e nell'impatto è rimasto gravemente ferito un uomo di 80 anni. L'anziano è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 giugno, si è verificato un incidente stradale a Osio Sotto, comune che si trova in provincia di Bergamo. Una moto si è scontrata con una bicicletta. Nell'impatto è morto un uomo di ottant'anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 16 sulla strada statale 525 e precisamente nei pressi dell'incrocio con via Ciserano. La moto – una Yamaha 900 Tracer – era guidata da un uomo di 52 anni. Stava percorrendo la statale in direzione Brembate. Sulla bicicletta invece c'era l'ottantenne che stava attraversando la strada dal lato di via Ciserano.

Per cause ancora da accertare i due si sono scontrati: l'anziano è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di due automediche e due ambulanze: i medici hanno trasferito il pensionato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Purtroppo le ferite erano troppo gravi: è morto poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima si chiamava Giovanni Ferrari.

Il motociclista è stata invece trasferito in codice giallo al Policlinico di Zingonia. Nel frattempo i rilievi sono stati svolti dagli agenti della polizia stradale. Gli investigatori hanno raccolto tutti gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni è stato chiuso il tratto della statale.