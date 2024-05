video suggerito

Incidente stradale nel Lodigiano, auto si ribalta: tre persone restano incastrate Incidente stradale nella notte nel Lodigiano: un’automobile si è ribaltata. Tre persone sono rimaste incastrate. I vigili del fuoco le hanno estratte. Sono state trasferite in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

La vettura ribaltata (Fonte: vigili del fuoco)

Nella notte tra ieri, lunedì 27 maggio, e oggi, martedì 28 maggio si è verificato un incidente stradale nel territorio di Montanaso Lombardo, un comune di duemila abitanti della provincia di Lodi. Una vettura si è ribaltata e tre persone sono rimaste incastrate. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

L'incidente stradale si è verificato alle 00.50. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di tre ambulanze e un'automedica. Fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Lodi. I pompieri hanno dovuto estrarre il conducente e i passeggeri. Per farlo hanno dovuto asportare il tetto della vettura.

Una volta portati in salvo, sono stati affidati alle cure degli operatori. I feriti sono tre uomini di 24, 33 e 38 anni: sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia, all'ospedale Humanitas di Rozzano e al San Raffaele di Milano. Nessuno di loro sembrerebbe essere in pericolo di vita. Mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la vettura e la zona interessata, i carabinieri della compagnia di Lodi svolgevano i rilievi.

La dinamica, infatti, non è ancora certa: attraverso gli elementi raccolti sarà possibile capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.