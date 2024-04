video suggerito

Scontro tra automobili lungo la tangenziale ovest a Milano, 13 feriti: una ragazza è gravissima Incidente stradale sulla tangenziale Ovest a Milano: quattro veicoli si sono scontrati e tredici persone sono rimaste ferite. Una ragazza è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, domenica 28 aprile, si è verificato un incidente stradale lungo la tangenziale Ovest di Milano. Sono rimaste coinvolte ben quattro automobili. In totale si sono registrati tredici feriti: una di loro ha riportato gravi contusioni.

Il tutto è avvenuto alle 06.58 nel tratto tra l'uscita 2 della strada statale ss11r Novara Gallaratese e l'autostrada a4. Quattro veicoli si sono scontrati per cause ancora da accertare. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di sei ambulanze e due automediche. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Questi ultimi hanno estratto i feriti dai loro mezzi e li hanno affidati alle cure degli operatori sanitari. Tra i feriti ci sono una donna di venticinque anni e una di trenta, un uomo di 23 anni, uno di 27 e uno di 28 anni. Per quanto riguarda le altre persone coinvolte, per il momento, è stata diffusa solo l'età. Ci sarebbero: una persona di 22 anni, due di 36, una di 38 e una di 62.

Una delle ragazze è stata trasferita in gravissime condizioni (codice rosso) all'ospedale Niguarda di Milano: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Ci sono poi tre codici gialli (ricoverati al Policlinico, Humanitas di Rozzano, Ospedale San Carlo) e due codici verdi (portati al San Carlo e al Niguarda). Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni si sono registrati rallentamenti.