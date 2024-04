video suggerito

Incidente stradale a Milano, cadono con la moto in autostrada: feriti una 16enne e un 22enne Nella giornata di oggi, sabato 13 aprile, si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A4 in direzione Milano: due ragazzi (una sedicenne e un 22enne) sono caduti con la moto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 13 aprile, si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A4 in direzione Milano. Uno scooter è caduto a terra e nell'impatto sono rimasti feriti un ragazzo di 22 anni e un'adolescente di 16 anni.

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alle 15.30 nel tratto Arluno Rho. I due erano in sella a un motorino quando sono caduti a terra. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari sono arrivati con due ambulanze e due automediche. Dopo aver fornito le prime cure, hanno deciso di trasferirli in ospedale: fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver causato la caduta: se si sia trattato di un malore o di un errore del conducente. Per consentire tutte le operazioni è stata bloccata la circolazione con pesanti ripercussioni sul traffico. Nelle prossime ore si potrebbe avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.