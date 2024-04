video suggerito

Incidente stradale a Milano, scontro tra auto e moto: gravissimo un uomo Nella giornata di oggi, giovedì 11 aprile, si è verificato un incidente stradale a Milano: un'automobile si è scontrata con una moto. Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 11 aprile, si è verificato un incidente stradale a Milano. Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'automobile. Sul posto, oltre ai medici e ai paramedici del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto oggi. L'impatto si è verificato all'incrocio tra via Celoria e Giuseppe Ponzio, in zona Città Studi, poco prima delle 6 del mattino. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure e poi lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nessuna notizia invece delle condizioni dell'altro conducente. Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità: in particolare modo se sia stato causato da un'errata manovra o un malore. L'incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio regolato da un semaforo: non è chiaro se a quell'ora fosse lampeggiante. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.