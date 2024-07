video suggerito

Incidente stradale sull'autostrada A21, moto finisce contro guardrail: un morto Incidente stradale a San Zeno (Brescia): un uomo è finito contro il guard rail e ha fatto un volo di 25 metri. Il 67enne è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, si è verificato un incidente stradale a San Zeno (Brescia) e precisamente sulla strada 45bis che passa sopra l'autostrada A21. Un uomo è finito con la propria moto contro il guardrail ed è finito nel campo che si trova a fianco della carreggiata.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, non ci sarebbe alcun veicolo coinvolto. Il motociclista infatti si sarebbe schiantato da solo contro il guardrail. La moto è rimasta sulla strada mentre il corpo è finito in un campo di grano a circa 25 metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. I primi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di un malore o di un errore.

Per consentire tutte le operazioni è stata chiusa parzialmente l'autostrada A21. La vittima era un uomo di 67 anni. Per il momento non si hanno altri dettagli circa la sua identità. Nelle prossime ore potrebbero essere aggiunti nuovi elementi.