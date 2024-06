video suggerito

Incidente stradale in provincia di Monza e Brianza, scontro tra due auto: morto un uomo Due auto si sono scontrate ad Agrate Brianza (Monza e Brianza): nell’impatto un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito. È morto poco dopo il ricovero in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, si è verificato un incidente stradale ad Agrate Brianza, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Due automobili si sono scontrate e nell'impatto è morto un uomo di 67 anni, di cui per il momento non si conosce l'identità: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il tamponamento si è verificato in via Lecco e precisamente alle 17.15. I due veicoli procedevano nella sessa direzione: uno era guidato dal 67enne e l'altro da un uomo di 48 anni. Il primo è finito contro il mezzo del 48enne che era fermo in coda. L'impatto è stato molto violento. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con due ambulanze e un'automedica.

Il 67enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove poco dopo è morto. Il 48enne invece non ha riportato gravi lesioni e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità: è possibile che il 67enne abbia avuto un malore. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.