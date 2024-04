Incidente stradale nella sera di Pasquetta, 25enne si schianta in moto: è gravissimo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, lunedì 2 aprile, si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale Nord di Milano, A52. Un ragazzo di 25 anni si trovava in sella alla sua moto quando si è schiantato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell'ordine. Il 25enne è ricoverato in gravissime condizioni.

Il 25enne trasferito d'urgenza in ospedale

Sono poche le informazioni relative a questo terribile incidente. La segnalazione all'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivata attorno alle 21. I medici e i paramedici sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Il 25enne, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale san Raffaele. Avrebbe riportato un trauma cranico: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Le sue condizioni sono però molto gravi e delicate.

Avrebbe perso il controllo della sua moto

Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale di Assago hanno svolto tutti i rilievi del caso. Non è stato coinvolto alcun veicolo: il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. Avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la carreggiata direzione sud, all'altezza del chilometro 10, nel territorio di Cinisello Balsamo. Adesso resta da capire solo se possa aver avuto un malore o se si sia trattato di un errore. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.