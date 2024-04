video suggerito

Si rifiuta di consegnare il denaro ai rapinatori e viene accoltellato: gravissimo Un uomo di quarant’anni è stato accoltellato durante un tentativo di rapina a Milano. I responsabili sono scappati via. Il ferito è stato trovato in gravissime condizioni. Le indagini sono ancora in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di ieri, sabato 27 aprile, un uomo di quarant'anni di origine peruviana è stato accoltellato durante un tentativo di rapina a Milano. I responsabili sono scappati via. Il ferito è stato trovato in gravissime condizioni. Sul posto sono arrivate sia le forze dell'ordine che gli operatori sanitari del 118. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, la vittima si trovava in via Lodovico il Moro quando, all'angolo con piazzale Negrini, è stata avvicinata da due uomini che gli hanno intimato di consegnare il denaro. Si è rifiutata di farlo ed è stato colpita: il quarantenne è stato infatti ferito con una coltellata al fianco. I responsabili sono scappati. Sono stati chiamati i soccorritori. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari lo hanno soccorso e trasportato al Policlinico in codice rosso. Una volta nella struttura, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente ora è fuori pericolo. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e per rintracciare i due rapinatori. Saranno fondamentali anche le parole del quarantenne: potrebbe fornire una descrizione in grado di poter permettere di individuare i ladri.