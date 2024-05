video suggerito

Due carabiniere salvano i bimbi dell’asilo dall’alluvione nel Milanese: “Erano indifesi, si sono affidati a noi” Ha fatto il giro d’Italia la foto del salvataggio di alcuni piccoli dell’asilo a Bellinzago Lombardo da parte dei carabinieri di Gorgonzola, dopo l’alluvione nel Milanese. “Non è mai successa una cosa del genere”, la loro testimonianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1.223 CONDIVISIONI condividi chiudi

La carabiniera Giada Milito porta in salvo una bambina fuori dall'asilo allagato di Bellinzago Lombardo (Milano)

Ha fatto il giro d'Italia la foto del salvataggio di alcuni piccoli dell'asilo a Bellinzago Lombardo, comune attraversato dalla Martesana che nella giornata di ieri è finito letteralmente sott'acqua dopo le fortissime piogge che si sono scatenate sull'area di Milano. A portare fuori i bambini dalla scuola ormai allagata sono stati i Carabinieri della stazione di Gorgonzola, intervenuti immediatamente all'interno di un'aula dove già galleggiavano quaderni, tavolini e sedie.

Il salvataggio dei piccoli dell'asilo di Bellinzago Lombardo (Milano)

"Non riuscivano a uscire, il piano terra era completamente sommerso. Ma i piccoli erano tranquilli. Le maestre hanno fatto credere che fosse tutto un gioco, e loro si sono affidati completamente a noi", ha raccontato a Fanpage.it la protagonista della fotografia ormai celebre, la giovanissima carabiniera Giada Milito. Non solo l'immagine di un salvataggio, ma di un abbraccio quasi familiare. "Erano indifesi, e si sono affidati completamente a noi. Così, piano piano, siamo riusciti a portare via tutti i bambini, e affidarli alle braccia dei loro genitori".

Intorno, però, c'è tanta paura. "Tantissime persone avevano l'acqua in casa, c'erano molti animali da salvare e persone fragili da proteggere", prosegue il racconto della militare 21enne. "In queste situazioni c'è davvero tanto da fare, non si può agire in autonomia: viene fuori il lavoro di squadra anche con i colleghi dell'Arma, la protezione civile, i vigili del fuoco. Non si è mai eroi da soli".

Leggi anche Rischia di soffocare in strada a Milano: 16enne salvata da due carabinieri e un medico di passaggio

La carabiniera Micaela Eliseo

L'intervento dei carabinieri in zona prosegue anche oggi, date le piogge previste nel pomeriggio. "Non è mai successa una cosa del genere. Capita di fronteggiare le conseguenze di un'alluvione, ma mai di questo livello", è la testimonianza di Micaela Eliseo, che con la collega Giada Milito ha portato fuori i bambini dall'asilo allagato di Bellinzago. "Le famiglie ora sono senza casa, si sono viste portare via i propri effetti personali dall'acqua. È brutto vedere le lacrime e la tristezza nei loro volti, lo sconforto di aver perso qualcosa di caro come una casa dove si è abitato per una vita intera. Non sarà facile ricostruire, adesso".