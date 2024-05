video suggerito

Crolla un ponte a Cantù, disperso un 66enne caduto nel torrente in piena: salvi 2 amici che erano con lui Il ponticello che attraversa il torrente Serenza a Cantù ha ceduto nel pomeriggio del 16 maggio. Tre persone lo stavano attraversando e sono finite in acqua: due si sono salvate, un 66enne è stato trascinato via e risulta ancora disperso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Le operazioni dei vigili del fuoco a Cantù

Un 66enne di Cantù (in provincia di Como) risulta disperso dalle 18 di oggi pomeriggio, giovedì 16 maggio. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava su un ponticello in zona Fecchio, sopra il torrente Serenza che in quel punto prende il nome di roggia Galliano. Il corso d'acqua era ingrossato in seguito all'acquazzone che si è abbattuto nel pomeriggio. Per motivi che dovranno essere chiariti, il ponticello ha ceduto facendo cadere il 66enne e i due amici che erano con lui in acqua. Mentre i due sono riusciti a raggiungere la riva, il terzo è stato trascinato via dalla corrente.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con le squadre del Saf (soccorso alpino fluviale) e l’elicottero. Il velivolo ha perlustrato dall'alto la zona dove si è verificata la caduta, ripercorrendo anche tutto il corso del torrente Serenza fino al punto in cui si congiunge nel fiume Seveso. Tuttavia, le ricerche non avrebbero prodotto alcun risultato significativo.

Il ponticello che ha ceduto era costruito in parte in ferro e in parte in muratura. La sua realizzazione era recente, ovvero pochi mesi fa, quando in zona sono state costruite le vasche di laminazione per evitare che eventuali allagamenti raggiungessero i centri abitati a valle. Il ponticello di servizio, infatti, consente di manovrare le aperture e le chiusure delle vasche.

Il 66enne di Cantù lo stava attraversando insieme a due amici quando, per motivi ancora non chiari, ha ceduto. Il torrente, in piena a causa degli abbondanti rovesci delle scorse ore, lo ha trascinato via quando si trovava tra via Domea e via Mentana. In quel punto, la roggia attraversa alcuni tratti sotto terra. Il timore è che il 66enne disperso dalle 18 possa essere stato trascinato in una parte interrata.