video suggerito

Si tuffa nel torrente per salvare un cane in difficoltà ma annega: morto turista francese di 34 anni Un 34enne è deceduto dopo essersi tuffato in un torrente nei pressi della sponda comasca del lago di Lugano per salvare un cane. Il giovane turista è stato recuperato dai vigili del fuoco in arresto cardiaco e ipotermia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 34enne è deceduto nella mattinata di oggi, giovedì 25 aprile, nell'ospedale di Lecco. Il giovane turista francese era stato trasportato là d'urgenza dai sanitari del 118 dopo che i vigili del fuoco lo avevano recuperato in fondo al lago di Lugano in arresto cardiaco e in forte stato di ipotermia. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, il 34enne si era tuffato nelle acque del torrente Cuccio a Porlezza (in provincia di Como) per salvare un cane in difficoltà.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9:30 del 25 aprile sulle sponde comasche del lago di Lugano su richiesta del 118. A Porlezza, nei pressi del campeggio di via Osteno, sono arrivati gli specialisti fluviali del Comando di Como, del distaccamento di Menaggio, con i sommozzatori di Milano e un elicottero del nucleo di Malpensa.

Un testimone oculare, che a sua volta ha cercato di intervenire in aiuto, ha raccontato che un 34enne si era tuffato poco prima nelle acque del torrente per salvare un cane in difficoltà, ma che non era più riemerso. In stato di choc, anche lui ha ricevuto assistenza dal personale sanitario arrivato sul posto.

Leggi anche Alessandro Piccinelli esce per andare a pesca e sparisce: il 54enne è stato trovato morto

I vigili del fuoco hanno provveduto, poi, a scandagliare il fondale del torrente arrivando a recuperare il 34enne in fondo al lago di Lugano ormai all'altezza del campeggio. Le sue condizioni erano state considerate subito gravissime, i sanitari lo hanno trovato già in arresto cardiaco e in forte stato di ipotermia. Il giovane è stato, poi, trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Lecco, ma i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso.