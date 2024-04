Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio morto stritolato: aveva 23 anni

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, si è verificato un incidente sul lavoro a Cusago, comune che si trova in provincia di Milano. Un operaio di 23 anni è morto. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Milano.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'infortunio lavorativo è avvenuto alle 23.30. Il ventitreenne, che è originario dell'Egitto, lavorava come addetto nella ditta Convertini srl, impresa di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali.

L'azienda, che si trova al civico 72 di corso Europa, opera nella selezione e riciclo di materiali. Mentre stava lavorando sul ciglio del compattatore, per cause ancora da accertare, è stato risucchiato dalla bocca di aspirazione del macchinario trita rifiuti.

I colleghi che si trovavano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorritori. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno svolto tutte le operazioni necessarie per disincastrare il corpo.

Lo hanno poi affidato alle cure degli operatori sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Purtroppo non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non si hanno informazioni sulla sua identità.

I carabinieri della compagnia di Corsico insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute hanno poi svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo, si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.