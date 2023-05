Studentessa protesta contro il caro affitti a Milano e si accampa davanti al Politecnico Si chiama Ilaria Lamera e studia Ingegneria Ambientale: fino a domenica 7 maggio dormirà in tenda davanti al Politecnico per protestare contro i prezzi degli affitti di Milano. “Da anni a questa parte i costi degli affitti milanesi sono fuori portata, e non sono state previste misure per rendere più accessibili gli alloggi”

Foto Fanpage.it

Cinque giorni di protesta contro il caro affitti milanese. Per questo motivo Ilaria Lamera, 23enne studentessa di Ingegneria Ambientale, si è accampata davanti al Politecnico di Milano con una tenda e un cartello: "Basta affitti insostenibili". E qui ha intenzione di rimanere, notte e giorno, fino a domenica 7 maggio. "Aspetto il sindaco Beppe Sala", le sue parole.

La protesta del collettivo studentesco contro il caro affitti a Milano

"Da anni a questa parte i costi degli affitti milanesi sono fuori portata. Vivere a Milano significa arrivare a spendere 600 euro (spese escluse) per una stanza singola", si legge nel post pubblicato sui social da La Terna Sinistrorsa, la lista studentesca del Politecnico che ha ideato questa iniziativa. "Nonostante la situazione sia ormai nota, e ci sia stata apertura da parte delle istituzioni, non sono ancora state previste delle misure in grado di rendere più accessibili gli alloggi milanesi".

E conclude con un appello. "Se anche tu sei contro questa situazione unisciti a Ilaria! Porta la tua tenda, il tuo lettino o qualsiasi cosa tu voglia e unisciti a noi". Dietro la tenda della ragazza, un lenzuolo con la scritta in rosso "Scoppia la bolla".

Le notti in tenda davanti al Politecnico

Ilaria, originaria della Bergamasca, dormirà dunque altre quattro notti nella sua tenda piantata davanti al Politecnico di Milano. La prima è già alle spalle, trascorsa con i ragazzi del collettivo studentesco a fare da guardia fuori. "Non ho dormito un granché, la luce mi ha svegliata già alle 5 Ma comunque aspetto chiunque voglia passare a farmi un saluto", racconta lei stessa ai suoi follower, in una storia Instagram.