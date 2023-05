La studentessa che dorme in tenda davanti al Politecnico di Milano: “Unitevi alla mia protesta” Ilaria Lamera, 23enne di Alzano Lombardo, studia Ingegneria Ambientale e fino a domenica 7 maggio dormirà in tenda davanti al Politecnico per protestare contro i prezzi degli affitti di Milano. Tramite Fanpage.it invita altre persone a unirsi alla sua protesta.

A cura di Francesco Maviglia

Ilaria Lamera, 23enne studentessa di Ingegneria Ambientale, si è accampata davanti al Politecnico di Milano con una tenda e un cartello: "Basta affitti insostenibili". Ha trascorso lì già una notte e ora ai microfoni di Fanpage.it invita altre persone, stanche del prezzo degli affitti a Milano, ad unirsi alla sua protesta.

Quando ti è venuta l'idea?

Dopo mesi di ricerca di un appartamento, scherzando con mio padre, ho pensato che sarebbe stato più facile compare una tenda e campeggiare davanti l'Università. Durante il Covid seguivo le lezioni a distanza, con la riaperura dell'Università facevo la pendolare. Da Alzano lombardo (Bergamo) sono quattro ore di treno al giorno. Qualche mese fa mi sono decisa a trasferirmi a Milano.

Perchè hai deciso di farlo davvero?

La situazione abitativa di Milano è per noi davvero drammatica. Ho passato settimane a visitare delle bettole: Appartamenti con scarafaggi, seminterrati senza finestre e così via. Spesso capita di chiamare un affituario convinta che il prezzo sia cinquecento euro, poi quando sei lì saltano fuori spese condominiali o accessorie e il prezzo aumenta vertiginosamente. Poi molti affittano solo in nero. Alla fine ho trovato una camera in un appartamento condiviso ma non è stato facile. Per ora ho riceuto molta solidarità dai colleghi molti si fermano e mi danno qualcosa da mangiare. La mia è una forma di protesta, rimmarrò qui per cinque giorni, vorrei che altri studenti si unissero con le tende qui con me e che ci siano più forme di protesta anche in altre città Italiane.

Hai ambizioni elettorali visto che ti candidi come rappresentate d'istituto?

Sì, è vero mi candido per le elezioni studentesche che si terranno il prossimo 23 e 24 maggio. Non lo faccio per questo. La lista che mi appoggia ha saputo della mia iniziativa e mi ha chiesto di candidarmi. Ma l'idea della protesa è nata prima e l'avrei fatto a prescindere da tutto, credo sia un tratto della mia personalità ho sempre pensato che solo agendo si possano cambiare le cose: sono bergamasca questa è la verità!

Cosa ti hanno detto i tuoi genitori?

"Mi appoggiano totalmente, la tenda l'ho comprata con mio papà, credo siano felici che voglia battermi per una tematica che interessa così tanti studenti e non solo. Poi il problema degli affitti troppo alti non riguarda solo Milano ma tutte le grandi città e noi giovani siamo stati lasciati completamente soli dalle istituzioni".

Hai un'idea di come si possa arginare il probelma?

"Sì, noi vorremmo che tutti gli spazzi abbandonati dell'hinterland milanese venissero riqualificati. Creare quindi studentati con prezzi agevolati. Per farlo Governo, Comune e Regione dovrebbero stanziare dei finanziamenti ingenti ma non vediamo altra soluzione invece continuano a rimpallarsi le responsabilità senza cercare una situazione di lungo periodo".

Non hai avuto paura a dormire qui? Se piove cosa fai?

"No, qui con me comunque c'è un amico per sicurezza. Tutti mi hanno detto che questa zona di Milano è molto pericolosa soprattutto la sera. Questa notte è trascorsa molto tranquilla. I miei genitori per questo sono un po' in ansia, ma io sono tranquilla. Se piove? Dipende quanto regge la tenda!"